Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı / Alexandros Gasteratos - Haberler | Güncel
Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

- Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü Yunanistan'da yüzlerce öğrenci korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı olan üniversitelerin yeniden açılması talebiyle gösteri düzenledi.

- Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

ATİNA - Yunanistan'da yüzlerce öğrenci korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı olan üniversitelerin yeniden açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da binden fazla üniversite öğrencisi sokaklara döküldü. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır eğitime ara verilmesini protesto eden öğrenciler, okulların yeniden açılmasını talep etti. Öğrenci olmanın kampüste olmak anlamına geldiğini ifade eden göstericiler, "Deneyler bizim hayatımız üzerinde değil, üniversite laboratuvarlarında yapılmalı" yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan'da hükümetin salgın tedbirleri kapsamında üniversiteleri kapatmasının ardından online olarak eğitim almaya başlamıştı.

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü

İhlas Haber Ajansı / Alexandros Gasteratos - Son Dakika Haberleri
İsveç koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırdı

İsveç koronavirüs önlemlerini tamamen kaldırdı

 Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

 Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar

Selçuk Üniversitesi'ni karıştıran ifşa! Aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak
Magazin Serenay Sarıkaya
Spor Ali Palabıyık Lionel Messi
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Şans Oyunları Numan Kurtulmuş Hulusi Akar Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklara döküldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 17:40:27. #1.11#