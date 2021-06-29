Yunanistan'da çalınan Picasso tablosu bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunanistan'da çalınan Picasso tablosu bulundu

Yunanistan'da çalınan Picasso tablosu bulundu
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Yunanistan'da 2012'de Atina Ulusal Resim Galerisi'nden çalınan Pablo Picasso tablosunun bulunduğu bildirildi.

Yunanistan'da 2012'de Atina Ulusal Resim Galerisi'nden çalınan Pablo Picasso tablosunun bulunduğu bildirildi.

Atina Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Picasso'nun "Kadın Başı" ve Hollandalı sanatçı Piet Mondrian'ın "Stammer Yeldeğirmeni" tablosunu bulmak üzere, Atina yakınlarındaki Keratea bölgesinde bulunan bir vadi yatağına baskın düzenlendiği belirtildi.

Baskında bu iki eserin paketlenmiş şekilde bulunduğu kaydedilirken, olaya ilişkin 49 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı ve şüphelinin sorgu sırasında hırsızlık suçunu itiraf ettiği aktarıldı.

Picasso'nun 1939'da çizdiği ve Yunan halkına 1949'da Nazi işgaline karşı verdiği mücadele için hediye ettiği "Kadın Başı" ile Mondrian'ın 1905'te çizdiği "Stammer Yeldeğirmeni" eserleri, Atina Resim Galerisi'ne yapılan soygunda 9 Ocak 2012'de çalınmıştı.

Yunan polisi, son iki aydır bu eserleri bulmak için yoğun çalışma yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Brad Pitt Şener Şen Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cristiano Burak Elmas Emre Kocadağ Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yunanistan'da çalınan Picasso tablosu bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 13:04:25. #1.15#

title