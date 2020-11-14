Yunanistan'da vakalar kritik seviyede: Okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verildi
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Yunanistan'da vakalar kritik seviyede: Okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verildi

14.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:34

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgınındaki vaka sayılarında meydana gelen artış nedeniyle ilkokul, anaokulu ve kreşlerde eğitime 14 gün süreyle ara verildi. Bakan Keramus "Bu yapmak istediğimiz son şeydi, ancak durumun ne kadar ciddi olduğu gözler önüne seriliyor" ifadelerinde bulundu.

Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında eğitim kurumlarında alınan yeni tedbirleri duyurdu.

"YAPMAK İSTEDİĞİMİZ SON ŞEYDİ"

Bakan Kerameus, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ilkokulların, anaokullarının ve kreşlerin 14 gün süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirdi. "Hükümet okullarda eğitim faaliyetlerinin 30 Kasım'a kadar askıya alınmasına karar verdi" diyen Kerameus, "İlkokulları kapatmak, yapmak istediğimiz son şeydi. Bu, durumun ne kadar ciddi olduğunun bir ölçütü" şeklinde konuştu.

VAKALARDA KESKİN BİR ARTIŞ

Ülkedeki ortaokullar ve yüksek öğretim kurumları ise daha önce uzaktan eğitime geçmişti. Ekim ayının sonundan bu yana Yunanistan'da ölüm ve vaka sayısı keskin artış gösteriyor. Ülkede geçtiğimiz Perşembe günü tespit edilen 3 bin 336 yeni vaka ve 50 ölüm ile salgında en yüksek günlük vaka ve ölüm sayılarına ulaşılmıştı.

Yunanistan'da vakalar kritik seviyede: Okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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