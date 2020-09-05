Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı
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Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili Yunanistan'da yapılan ankette vatandaşların yüzde 49.2'si Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılması gerektiğini savunuyor. Bu seçeneğe karşı çıkanların oranı ise yüzde 47.1.

05.09.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:29

Yunanistan'ın Ta NEA gazetesinde yayınlanan bir anket, Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Buna göre Yunan halkının yüzde yüzde 49.2'si Türkiye'ye karşı askeri güç kullanma seçeneğine olumlu baktığını belirtirken, bu soruya 'Hayır' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 47.1 olarak belirlendi.

İKTİDAR PARTİSİNE DESTEK YÜZDE 39

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi dünyanın gözünü bölgeye çevirirken, siyasilerin çıkışlarının yanı sıra kamuoyunun görüşü de merak ediliyor. GPO araştırma şirketi Yunanistan'ın Ta NEA gazetesi için ülkedeki sıcak gelişmelere ilişkin bir anket düzenledi. Siyasi partilere verilen desteğin de gözler önüne serildiği ankette, iktidardaki 'Yeni Demokrasi' partisi yüzde 39.5'le ilk sırada yer aldı.

MİÇOTAKİS'E BÜYÜK DESTEK

İkinci sırayı yüzde 22.5'le 'Radikal Sol Koalisyon' (Syriza) alırken, onları sırasıyla yüzde 7 ile 'Değişim Hareketi', yüzde 5.2 ile 'Yunanistan Komünist Partisi', yüzde 3.2 ile 'Helen Çözümü' ve yüzde 2.5'la MeRA25 takip etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i göreve uygun bulanların oranı yüzde 52.3 olurken, Aleksis Çipras'ı Başbakan olarak görmek isteyenler ise yüzde 26.2'de kaldı.

ASKERİ GÜÇ KULLANILMASINI İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA

Anketin en dikkat çekici bölümü ise Türkiye'yle ilgili soruların yer aldığı kısım oldu. 'Yakın gelecekte Türkiye'yle ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?' sorusu üzerine, ankete katılanların yüzde 63.7'si riski yüksek bulurken, yüzde 34.5'i düşük buldu. Katılımcıların yüzde 69.8'i tansiyonu düşürmek için diyalog çabalarını faydalı bulurken, Türkiye'ye karşı askeri güç kullanma seçeneği yüzde 49.2 'evet', yüzde 47.1 'hayır' olarak şekillendi.

Yunanistan'da yapılan anketten 'Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın' sonucu çıktı
Haber Yorumları (28)
KÜRTOGLİ: Gelin oglimm geliiinnnn, gelinde eşşek cennetine gönderek sizi he babam benim.
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RK: Bizden günah gider,,bu sefer izmirden değil,atina,dan dökelim bunları,zaten bizimdi oraları,,hemde geriye almış oluruz,,gitsinler fransada sirtaki oynası bu gafiller
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YONNHİ: hadi savaşinda su mhp lileri görelim
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