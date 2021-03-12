Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

12.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:40

Yunanistan'da, Tessalya bölgesindeki Larisa kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 4 Mart'ta da 5,9'la sallanmıştı.

Atina Rasathanesi Yer Bilimleri Enstitüsü, yerel saatle 14.57'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Larisa kentinin kuzeybatısında yer alan Elassona kasabası yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde tespit edildiğini açıkladı.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Deprem nedeniyle henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. Bu arada AFAD, Yunanistan'ın Larisa kentindeki depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı.

Aynı bölgede 4 Mart'ta 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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