Son dakika haberleri | Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız"

Son dakika haberleri | Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye ile pozitif bir gündeme açık olduklarını ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye ile pozitif bir gündeme açık olduklarını ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, başkent Atina'da gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED7) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Miçotakis, Türkiye ile ilişkilere yönelik yaptığı değerlendirmede, "Avrupa Birliği tarafından belirlenen koşullara uyması şartıyla Türkiye ile kademeli, orantılı, tersine çevrilebilir ve pozitif bir gündeme açığız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, pazartesi günü Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin oturum arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

-İHA-

Son dakika haberleri | Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
'Süper kahraman' misyonunu anlatmaya çalıştı, pirzolaya doyamayan vatandaşın yanıtı kırdı geçirdi
"Süper kahraman" misyonunu anlatmaya çalıştı, pirzolaya doyamayan vatandaşın yanıtı kırdı geçirdi
Erdoğan: 'Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda...
Erdoğan: "Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda...

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Enis Arıkan Kerimcan Durmaz
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye ile pozitif bir gündeme açığız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 17:58:03. #1.14#

title