Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO zirvesinde Türkiye'ye kınama talep edecek
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO zirvesinde Türkiye'ye kınama talep edecek

Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis ülkesinin Türkiye'nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO zirvesinde Türkiye'ye kınama talep edecek

Başbakanı Kriakos Miçotakis 3-4 Aralık'ta 'da yapılacak zirve sırasında NATO'dan 'ye kınama talep edecek.


Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis ülkesinin Türkiye'nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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