Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mısır ile yaptıkları anlaşmanın "meşru" olduğunu savundu
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mısır ile yaptıkları anlaşmanın "meşru" olduğunu savundu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır ile imzaladıkları sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının "meşru olduğunu" iddia etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Mısır ile yaptıkları anlaşmanın
06.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:27

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır ile imzaladıkları sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının "meşru olduğunu" iddia etti.

Miçotakis, Ege'deki Herke Adası'nı ziyareti sırasında, ülkesinin Mısır ile Kahire'de imzaladığı sözde anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mısır ile yaptıkları anlaşmanın "uluslararası hukuka uygun" olduğunu savunan Miçotakis, bunun "her iki ülkeyi de tam olarak tatmin eden meşru bir anlaşma" olduğunu ileri sürdü.

Miçotakis, sözde anlaşmanın Doğu Akdeniz'de "yeni bir realite yarattığını" öne sürerek, "Birkaç ay önce İtalya ile olduğu gibi Mısır'la da uluslararası hukuka uymanın güvenlik, barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinde tek yol olduğunu kanıtladık." iddiasını dile getirdi.

Başbakan Miçotakis, "Biz bu yolda tüm komşularımızla birlikte yürüyeceğiz ve umarız onlar da aynısını yapacaklar." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Kahire'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını imzalamıştı.

İki ülke dışişleri bakanları arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla ilgili 12'nci teknik görüşme, geçen haziranda Kahire'de yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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