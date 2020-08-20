Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklı mücadelesinde attığı adımlarla gerilimi yükselten Yunanistan, Türkiye'nin kararlı adımları sonrası geri adım attı. Yunan Başbakan Miçotakis "Gelin uygarca konuşalım" dedi.

20.08.2020 07:44 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:14

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri devam ederken Yunanistan her defasında gerilimi artırma çabasında. Ancak Türkiye'nin kararlı adımları sonrası Yunan Başbakan Miçotakis geri adım attı ve iki uygar komşu gibi diyalog başlatma çağrısında bulundu.

Miçotakis, Amerikan CNN kanalının sunucusu Christiane Amanpour röportajında, Türkiye ile ikili ilişkilere ve Doğu Akdeniz'deki duruma değindi.

"İKİ UYGAR KOMŞU GİBİ KONUŞMALIYIZ"

Yunan lider, "Türkiye ile tek bir görüş ayrılığı var, deniz bölgelerinin belirlenmesi ve biz, iki uygar komşu gibi oturup bunu konuşmamız gerektiğini söyledik. Eğer bu sorunu aramızda çözemezsek Uluslararası Mahkeme'ye başvurabiliriz" ifadesini kullandı.

"GERİLİM ARAMIYORUZ"

İki ülkenin firkateynleri arasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili "iki bot çarpıştı" diyen Miçotakis, "Egemen haklarımızı savunmaya devam edeceğiz, ama bir gerilim aramıyoruz ve Türkiye'ye mesajımız basit: meydan okumaya son verin ve gelin uygarca konuşalım" diye ekledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı

Manşet

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