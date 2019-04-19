Yunanistan, Almanya'dan 300 Milyar Euroluk Savaş Tazminatı İstiyor

Yunanistan parlamentosu, II. Dünya Savaşı'nda Nazi işgali sebebiyle ülkede hayatını kaybedenler ve oluşan maddi hasara ilişkin Almanya'dan savaş tazminatı istenmesine yönelik önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, oylama öncesi yaptığı konuşmasında tazminatın ülkesinin hakkı olduğunu belirterek,"Almanya'dan savaş tazminatı talebi, tarihi ve ahlaki borcumuzdur." ifadelerini kullandı. Çipras ayrıca Berlin'e konuyla ilgili sözlü nota verileceğini sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle