Yunanistan'a Yüzerek Kaçmak İsteyen İki Cezayirli Yakalandı

Yunanistan'a Yüzerek Kaçmak İsteyen İki Cezayirli Yakalandı

İki Cezayirli Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Jandarma ekipleri dalgıç giysili şüphelileri Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan'a Yüzerek Kaçmak İsteyen İki Cezayirli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 2 Cezayirli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı deniz kıyısında şüpheli 2 kişiyi fark eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

YUNANİSTAN'A KAÇACAKLARDI

Jandarma ekipleri üzerinde dalgıç kıyafetli şüphelilerin yanında 2 sörf tahtası, 2 ayak paleti ile 2 sırt çantası buldu.

Cezayir uyruklu A.S. ve L.S'nin yüzerek Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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