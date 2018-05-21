Yunanistan'a Yüzerek Kaçmak İsteyen İki Cezayirli Yakalandı
İki Cezayirli Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Jandarma ekipleri dalgıç giysili şüphelileri Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 2 Cezayirli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı deniz kıyısında şüpheli 2 kişiyi fark eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
YUNANİSTAN'A KAÇACAKLARDI
Jandarma ekipleri üzerinde dalgıç kıyafetli şüphelilerin yanında 2 sörf tahtası, 2 ayak paleti ile 2 sırt çantası buldu.
Cezayir uyruklu A.S. ve L.S'nin yüzerek Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları öğrenildi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
YORUMLAR (9)
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NİYE YAKALIYORKİ BIRAKIN GİTSİNLER AVRUPA MÜLTECİLER İÇİN TÜRKİYEYE VERDİĞİ HANGİ SÖZÜ TUTTUCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Amerika beni aradı bi daha olmaz abi dediCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Türkiyede durmak işkenceCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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Ne gerek var kagit kürek işine birakin gitsinlerCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Türkiyede kalsalardiya ülkede huzur müslüman ülkelerinde cok huzur varCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır