Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından rahatsız olan Yunanistan'da, milletvekili Nikos Filis, "Türkiye'nin bölgesel oyuncu olmaya çalıştığı bu dönemde korkak bir hükümetimiz var" itirafında bulundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları tüm hızıyla devam ederken; bu durum Yunanistan gündeminden düşmüyor. Komşudan sürekli gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapılırken Yunan milletvekili Nikos Filis'ten çarpıcı bir itiraf geldi. Filis, Yunan hükümetinin Türkiye'den korktuğunu dile getirdi ve ülkesinin dış politikadaki tavrını eleştirdi.

"KORKAK BİR HÜKÜMETİMİZ VAR"

Kontranews'e konuşan Yunan vekil Filis, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin dış politikasına tepki gösteren Yunan vekil, "Türkiye'nin Suriye, Libya ve Güney Kıbrıs EEZ'de (Münhasır Ekonomik Bölge) önemli bir bölgesel oyuncu olmaya çalıştığı bu dönemde ABD'nin planlarına bağlı korkak bir hükümetimiz var" açıklamasında bulundu.