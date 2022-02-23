YUNANİSTAN TARAFINDAN 2 BALIKÇI TEKNESİNE ATEŞ AÇILDI 1 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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YUNANİSTAN TARAFINDAN 2 BALIKÇI TEKNESİNE ATEŞ AÇILDI 1 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edilmesi sonucunda bir mürettebatın ayağından yaralandığı açıklandı.

KARABURUN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edilmesi sonucunda bir mürettebatın ayağından yaralandığı açıklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay dün saat 19.15 civarında Sakız Adası ve İzmir'in Karaburun ilçesi arasında meydana geldi. Yunanistan unsurlarınca, avlanan 2 Türk balıkçı teknesine ateş açılırken, ihbar üzerine olay yerine 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Olay yerine giden Sahil Güvenlik botları tarafından herhangi bir Yunanistan unsuru tespit edilemedi. Bacağından saçmayla hafif yaralandığı belirlenen balıkçıya ilk müdahale 112 sağlık ekiplerince botta yapılırken, yaralı tedbir amaçlı Çeşme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklamada, 'Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur' denildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)

YUNANİSTAN TARAFINDAN 2 BALIKÇI TEKNESİNE ATEŞ AÇILDI 1 KİŞİ YARALANDI

YUNANİSTAN TARAFINDAN 2 BALIKÇI TEKNESİNE ATEŞ AÇILDI 1 KİŞİ YARALANDI

YUNANİSTAN TARAFINDAN 2 BALIKÇI TEKNESİNE ATEŞ AÇILDI 1 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Yunanistan, Karaburun, İzmir, Türk, Güncel, Haberler

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