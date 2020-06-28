Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok Libya'da Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı darbeci Hafter'i destekleyen Yunanistan'da skandal bir habere imza atıldı. Yunan basını, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin "kırmızı çizgimiz" dediği Sirte konusunda Türkiye'nin blöf yaptığını ve Mısır karşısında hiç şansı olmadığını öne sürdü.

Libya'da başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yönetimindeki birliklerin Sirte ve Cufra kentlerini darbeci general Hafter'in elinden geri almak için başlattığı operasyon sürüyor.

Dünya Libya'yı saniye saniye izlerken, gözler düğümün çözüleceği ve Sisi'nin "kırmızı çizgi" ilan ettiği Sirte'de. Türkiye ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kaybetmesini isteyen Yunanistan medyası ise, gerçeklere dayanmayan haberleriyle dünyayı yanıltmaya çalışıyor.

"TÜRKİYE SİRTE KONUSUNDA BLÖF YAPIYOR" İDDİASI

Askeri haberler yayınlayan dergi ve internet sitesi Militaire.gr, son olarak skandal bir habere imza attı. Haberde, "Türkiye'nin Sirte konusunda blöf yaptığı" ve "Mısır karşısında hiç şansı olmadığı" ileri sürüldü. Türkiye'nin bölf yaparak Hafter milislerini Sirte'den uzaklaştırmak istediğini iddia edilen haberde, "Türkiye'nin burada savaşa girecek gücü olmadığı" ileri sürüldü.

"MISIR KARŞISINDA KAYBETMEYE MAHKUM"

Haberde ayrıca Mısır'ın batı sınırında yer alan bölgeyi tanıdığı, ancak Türkiye'nin bu bölgeyi tanımadığı için "Mısır karşısında kaybetmeye mahkum" olduğu çıkarımı yapıldı.

TÜRKİYE'Yİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Yunanistan medyası daha önce de benzer haberlerle Türkiye'yi kışkırtmaya çalışmıştı. Geçen yıl Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Deniz Sınırları Yetki Alanı Mutabakatı, Yunanistan'ın hak iddia ettiği alanlarla çakışmıştı. Yunanistan bu sebeple darbeci general Halife Hafter'i desteklemeye başlamıştı.

Hafter'in bir başka destekçisi olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin "Sirte kırmızı çizgimiz. Sınırlarımız içinde veya dışında göreve gitmek için hazır olun" açıklaması, Libya'ya operasyon sinyali olarak yorumlanmıştı. Hafter'in Sirte'yi kaybetmesi halinde Mısır ordusunun Libya'ya gireceği tehdidini savuran Sisi'ye, beklendiği gibi bölgedeki müttefikleri hemen destek vermişti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), peş peşe yaptıkları açıklamalarla Sisi'nin Haziran ayı başında duyurduğu ateşkes talebinin arkasında durmuştu.