Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Ege'de 'gri alanlar' yok
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Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Ege'de 'gri alanlar' yok

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile Kardak Adası konusundaki anlaşmazlıkla ilgili bir uzlaşma veya görüşme olamayacağını belirterek, Atina’nın hiçbir Yunan toprağını “gri alan” olarak kabul edemeyeceğini iddia etti.

07.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:26
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Ege'de 'gri alanlar' yok

Dışişleri Bakanı , Türkiye ile Kardak Adası konusundaki anlaşmazlıkla ilgili bir uzlaşma veya görüşme olamayacağını belirterek, Atina'nın hiçbir Yunan toprağını "gri alan" olarak kabul etmeyeceğini belirtti.


Yunan basınına konuşan Dendias, hiç bir Yunan hükümetinin bu konuda Türk yetkililerle müzakere ve görüş alışverişinde bulunamayacağı görüşünü dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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