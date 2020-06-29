Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik: Eşek Adası'nı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik: Eşek Adası'nı ziyaret etti

Yunanistan, Ege Adaları'nda üzerinden yeni bir tahriğe daha imza attı.

Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik: Eşek Adası'nı ziyaret etti
29.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:08

Yunanistan, Ege Adaları'nda üzerinden yeni bir tahriğe daha imza attı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Aydın ilimize bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti.

Mart ayında görevine başlayan Yunanistan'ın kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Ege Adaları üzerinden yeni bir tahrike imza attı. Sakellaropoulou, ilk sınır ötesi ziyaretini Aydın ilimize bağlı Eşek Adası'na gerçekleştirdi. Sakellaropoulou Türk toprağı olan Eşek Adası'na helikopterle geldi. Sakellaropulu'nun ziyaretinin 4 saat süreceği ve adada yer alan Ulusal Hapishane, okul ve belediye başkanlığına ziyarette bulunacağı ifade edildi.

YUNAN İŞGALİNDEKİ EŞEK ADASI

1932 Lozan Antlaşması taraflarından İngiltere'nin 1943'te yayınladığı ve 1947 Paris Antlaşması'na taraf olan ABD'nin 1951 yılında yayınladığı haritalarda, Eşek Adası'nın 12 Ada deniz sınırları dışında Türkiye toprağı olarak gösterilmişti. Ada, 16 yıldır Yunanistan işgali altında ve adada konuşlu Yunan kara, deniz ve hava üslerinde yüzlerce silahlı Yunan askeri görev yapıyor.

ANI DEFTERİNDE TAHRİK EDİCİ İFADELER

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun, Eşek Adası'nda bulunan anı defterine şu satırları yazması bekleniyor: "Adanın fahri vatandaşı olma onuruna eriştiğim için teşekkür ederim. Tarihin derinliklerindeki bu ada, Yunanistan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Burada olmak benim görevim. Buraya sahip çıkacağız. Yunanistan uzun zamandır Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliği arayışındadır. İki halkın barış içinde bir arada yaşamasına ve iş birliğine yatırım yapmaktadır. Ancak, egemenlik haklarından vazgeçmeye veya ulusal topraklar üzerindeki anlaşmazlıkları kabul etmeye hazır değildir. Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması, ulusal stratejimizin temel direğidir."


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Haber
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Haber
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Türk insanının binde 8'i koronavirüse bağışıklık kazandı, nüfusun geri kalanı risk altında
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar Taksim'e akın etti
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Çaykur Rizespor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş, tepkiler sonrasında Twitter hesabını kapattı
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Hikmet Karaman Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Pcr Testi Çatlak Şanzel İlker Kulaksız Mehmet Cahit Güran
Şu an buradasınız: Yunan Cumhurbaşkanı'ndan tahrik: Eşek Adası'nı ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 14:20:12. #1.14#
title