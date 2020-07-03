Yunan basınından Türkiye itirafı
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Yunan basınından Türkiye itirafı

Savaşta değerini kanıtlamak isteyen Türkiye'nin, barış zamanında da siyasi ve stratejik sonuçlar elde etmek girişimlerde bulunduğunu belirten Yunan basını, "Türkiye'den öğreneceklerimiz var" dedi.

Yunan basınından Türkiye itirafı
03.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:23

SL Press yunan sitesinde yer alan ve Doktor George Margaritis tarafından kaleme alınan "Türkiye savaşmadan nasıl kazanıyor" başlıklı makalede Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki siyasi ve stratejik hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Türkiye-Yunanistan mücadelesinin ABD-Çin örneği üzerinden anlatıldığı makalede, "Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin stratejisi ile nasıl başa çıkılacağı konusundaki tartışmalar, işlevsel bir cevap olmadan sonuçlandı. Yunan siyasi ve askeri seçkinlerinden komşuların hareketleriyle başa çıkmak için stratejiler formüle etmelerini istemek abartı olurdu. Fırkateynler, F-35'ler, denizaltılar ve füzeler alacağımızı duyduk." denildi.

"BU DURUM CAN SIKICI"

Yunanistan'ın Türkiye karşısında strateji üretmediğinden bahsedilen yazıda , "Bu paranoyak ve bağlantısız "alacağız" ifadesi... sanki beş yaşındaki çocuğa hediye alıyoruz. Ulusal savunma sorunları ve stratejileri hakkında konuşmak yok. Amaç seçmenleri mutlu etmek. Aynı zamanda silah satan çeşitli "müttefikleri" tutmak zorunda olduğundan bu durum can sıkıcı" denildi.

"TÜRKİYE'DEN ÖĞRENECEKLERİMİZ VAR"

"Savaşta değerini kanıtlamak isteyen Türkiye, barış zamanında siyasi ve stratejik sonuçlar elde etmek için girişimlerde bulunuyor. Belki de diyorum ki, sürekli komşularımızı kızdırmak yerine onlardan öğrenmeye başlamalıyız. En azından silah sistemleri ve siyasetiyle ilgili, yani temel konular…" ifadeleri kullanıldı.

Manşet

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