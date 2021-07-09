Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı (2)
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Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı (2)

Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİNE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan adalarına kaçmaya çalışan ve operasyonla yakalanan terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen H.G.K. (25) ile lojistik destek sağladığı ileri sürülen tekne kaptanı O.B. (48) adliyeye sevk edildi.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİNE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan adalarına kaçmaya çalışan ve operasyonla yakalanan terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen H.G.K. (25) ile lojistik destek sağladığı ileri sürülen tekne kaptanı O.B. (48) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan H.G.K. tutuklanırken, tekne kaptanı O.B.'ye ise ayağına elektronik kelepçe bağlanarak ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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