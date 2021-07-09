Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı (2)

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİNE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDIMuğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunan adalarına kaçmaya çalışan ve operasyonla yakalanan terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen H.G.K. (25) ile lojistik destek sağladığı ileri sürülen tekne kaptanı O.B. (48) adliyeye sevk edildi.