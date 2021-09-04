Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu, "e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi" ödülü aldı
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Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu, "e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi" ödülü aldı

Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu, 'e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi' ödülü aldı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal - Haberler | Güncel

Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu, e-Twinning projesi kapsamında, Ulusal Kalite Etiketi ödülü aldı.

Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu, e-Twinning projesi kapsamında, Ulusal Kalite Etiketi ödülü aldı.

Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu, e-Twinning projesi kapsamında ürettiği projelerle büyük başarıya imza attı.

Okulun din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Elmas Burcu Karataş ve Naile Sert'in yürüttüğü 4 proje ile 4 e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi ödülüne sahip oldu.

Proje ile Yunaklı öğrenciler, sosyal ağlarda Türkiye'den ve Avrupa'dan farklı kültürdeki yaşıtlarıyla iletişim kurma imkanı buldu.

Okul müdürü Mehmet Ali Yağlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir gelecek için nitelikli nesiller yetiştirmenin önemine işaret ederek, "Yunak'taki geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim ve öğretim kalitesini en üst düzeye çıkaracak çalışmalarımız tüm paydaşlarımız ile birlikte hızla devam etmektedir. Öğretmenlerimizi en kalbi duygularımla kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." diye konuştu.

Yağlıoğlu, öğretmenlere plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

Yunak Orhan Erdem İmam Hatip Ortaokulu, 'e-Twinning Ulusal Kalite Etiketi' ödülü aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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