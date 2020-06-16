Yumuşacık ıslak kurabiye tarifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yumuşacık ıslak kurabiye tarifi

Kek kıvamında bir kurabiyeye ne dersiniz? İlk denemeden sonra favoriniz olacak olan ıslak kurabiye, özellikle çocuklarınız için vazgeçilmez bir lezzet olacak.

Yumuşacık ıslak kurabiye tarifi
16.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:29

5 çaylarınızın ve atıştırmalıklarınızın yeni favorisi olacak olan ıslak kurabiyeyi yemeye doyamayacaksınız. Yumuşatıcı dokusu ve beyaz görünümü ile "beni ye" diyen ıslak kurabiyeleri çocuklarınız da çok sevecek.

GEREKLİ MALZEMELER

Kurabiye için: 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvıyağ, 1 çay bardağı nişasta kabartma tozu, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 yumurta

Ganaj için: 50 gr sütlü çikolata, 2 yemek kaşığı sıvı krema, 50 gr bitter çikolata

Islatmak için: 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı süt

Süsleme için: Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

Oda sıcaklığında tereyağını eritip çırpın. Krem kıvamına gelen tereyağına sıvıyağı ekleyin. Sonra kurabiye için gerekli olan tüm malzemeleri ekleyip homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Hamur elinize yapışacak kıvama gelene kadar karıştırın. Unu fazla eklememeye dikkat edin.

Hamuru bir süre dolapta dinlendirin. Tepsiye yağlı kağıdı serip üzerine küçük bezeler şeklinde hamur parçalarını dizin.Bezelerin üzerine hafifçe bastırıp yassı bir yüzey oluşturun. 175 derece fırında 20 dakika boyunca hafif pembeleşinceye kadar pişirin.

Kurabiyeleri fırından çıkarınca üzerine benmari usulü erittiğiniz çikolatayı sürün ve diğer kurabiyeyi üzerine yerleştirin. İki kurabiye arasında çikolata olacak şekilde kurabiyeleri servise hazırlayın.Hazırladığınız kurabiyeleri şeker ve süt karışımına batırıp Hindistan cevizine bulayın. 15 dakika bekleyip servis edin.

İlgili Haberler

Sağlıklı mangal yapmanın 10 kuralı! İdeal mangal nasıl yapılır?
Sağlıklı mangal yapmanın 10 kuralı! İdeal mangal nasıl yapılır?
Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
Sağlıklı smoothie tarifleri! En güzel smoothie tarifi alternatifleri
Sağlıklı smoothie tarifleri! En güzel smoothie tarifi alternatifleri
Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
Kahve demleme yöntemleri nelerdir?
Tepside humuslu tavuk tarifi!
Tepside humuslu tavuk tarifi!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?
Ev yapımı lezzetler! Magnolia tatlısı tarifi! magnolia nasıl yapılır?
Nefis mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nasıl yapılır?
Nefis mahluta çorbası tarifi! Mahluta çorbası nasıl yapılır?
Lezzetli et pişirmenin püf noktaları nelerdir?
Lezzetli et pişirmenin püf noktaları nelerdir?
Ağızda dağılan yumuşacık un kurabiyesi tarifi
Ağızda dağılan yumuşacık un kurabiyesi tarifi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma Haber
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
Eski eşinin sırtından 30 defa bıçakladığı hemşire: Artık arkama bakarak yürüyorum
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Fuat Oktay Bekir Pakdemirli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Ozan Tufan Caner Erkin Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Kaza Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Yumuşacık ıslak kurabiye tarifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 15:29:57. #1.14#
title