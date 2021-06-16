Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına uğradı
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Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına uğradı

Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'nın Kale ilçesinde tavuk kümesine yumurta toplamaya giden 14 yaşındaki çocuğun horozun saldırısına uğraması kameralara yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde tavuk kümesine yumurta toplamaya giden 14 yaşındaki çocuğun horozun saldırısına uğraması kameralara yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde 14 yaşındaki Mete Rauf Gökhan, ağabeyi Eyüp Gökhan ile kümese gidip yumurta toplayacağı üzere iddiaya girdi. Bunun üzerine Mete Rauf Gökhan, tüm cesaretini toplayıp saldırgan horozların olduğu kümese girdi.

Ağabey Eyüp Gökhan bu anları cep telefonu ile saniye saniye kayda alırken, yumurtaları almak isteyen Mete Rauf, horozun saldırısına maruz kaldı. Horozun yumurtaları çıkarmasına izin vermemesi üzerine yaşanan komik anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Mete Rauf, abisinin yardımıyla ancak yumurtaları kümesten çıkarabilirken bu anları ise sosyal medyadan izleyenler kendilerini gülmekten alamadı. - MALATYA

Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına uğradı
Yumurtaları toplamak isterken horozun saldırısına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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