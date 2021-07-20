Yumurcak kimdir, kaç yaşında? Yumurcak son hali! İlker İnanoğlu kimdir?
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Yumurcak kimdir, kaç yaşında? Yumurcak son hali! İlker İnanoğlu kimdir?

Yumurcak kimdir, kaç yaşında? Yumurcak son hali! İlker İnanoğlu kimdir?
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Türk Sineması'nda rol aldığu Yumurcak karakteri ile dönemin en önemli çocuk yıldızlarından biri olan İlker İnanoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Yumurcak kimdir? Yumurcak kaç yaşında?

Yumurcak kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Rolleriyle büyük beğeni toplayan İlker İnanoğlu'nun Yumurcak karakteri, Türk sinemasının en çok konuşulan isimlerinden.

YUMURCAK KİMDİR?

İlker İnanoğlu 20 Ağustos 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur. Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu'nun "Yumurcak" filminde oynadı. İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı.

Yumurcak, Türker İnanoğlu'nun yönettiği 1969 yapımlı bir dram-komedi filmidir. Başrollerde "yumurcak" lakaplı İlker İnanoğlu, Kartal Tibet ve Filiz Akın vardır. Filmin senaryosu Safa Önal'a aittir. Müzik Metin Bükey'e aittir. Görüntü yönetmeni Çetin Gürtop'tur. Film, Yumurcak serisinin ilk filmidir.

İLKER İNANOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İlker İnanoğlu (d. 20 Ağustos 1965; İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Yönetmen Türker İnanoğlu ve oyuncu Filiz Akın çiftinin oğludur.

Yumurcak kimdir, kaç yaşında? Yumurcak son hali! İlker İnanoğlu kimdir?

Sinemadaki ilk önemli rolünü Türker İnanoğlu'nun "Yumurcak" filminde oynadı. İlker İnanoğlu konuşmaya ve yürümeye başladığında soluğu stüdyolarda aldı. Namı yumurcaktır. İlker İnanoğlu, Türk Sinemasında önemli bir çığır açmıştır. Daha önceki yıllarda Zeynep Değirmencioğlu ve Parla Şenol gibi kız yıldızların olduğu filmler büyük bir etki toplamıştır. İnanoğlu'nun Yumurcak filmi de Türk sinemasına iyi bir erkek çocuk oyuncu kazandırmıştır.

"Yumurcak" filmleriyle ünlenen İlker İnanoğlu'nu, babası, ülkede başlayan terör eylemleri üzerine İsviçre'nin Cenevre Şehrindeki Leman Koleji'ne kaydettirdi.

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