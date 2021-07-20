Yumurcak kim? Yumurcak kaç yaşında? Yumurcak son hali! İlker İnanoğlu kimdir?

Türk Sineması'nda rol aldığu Yumurcak karakteri ile dönemin en önemli çocuk yıldızlarından biri olan İlker İnanoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Yumurcak kimdir? Yumurcak kaç yaşında? Yumurcak kim?