Yulia Navalnaya: "Navalny artık çok zor konuşuyor ve çok zayıfladı"
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Yulia Navalnaya: "Navalny artık çok zor konuşuyor ve çok zayıfladı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yulia Navalnaya: 'Navalny artık çok zor konuşuyor ve çok zayıfladı'

Açlık grevine başlayan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, Navalny'nin çok zayıfladığını ve artık zor konuştuğunu açıkladı.

Açlık grevine başlayan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya, Navalny'nin çok zayıfladığını ve artık zor konuştuğunu açıkladı.

Zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi olan Rusya'ya dönüşü sırasında ise tutuklanarak Vladimir Bölgesi'ndeki bir hapishaneye gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny mahkeme kararı, kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek geçtiğimiz 31 Mart tarihinde açlık grevine başladığını duyurmuştu. Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya cezaevi ziyaretinin ardından Navalny'nin son durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Navalnaya eşi ile cam bir bölmeden bir telefon aracılığıyla görüştüğünü belirterek, Navalny'nin durumunun oldukça kötü olduğunu dile getirdi.

Navalnaya, "Hala pozitif ve neşeli. Ancak çok zor konuşuyor ve bazen telefonu bıraktıktan sonra dinleniyor ve sonrasında tekrar konuşuyor" ifadelerini kullandı. Eşinin Eylül ayından sonra çok kilo verdiğini ifade eden Navalnaya, şuan Navalny'nin 1.90 boyunda ve 76 kilo olduğunu belirtti.

Navalnaya ayrıca, eşinin doktor talebinin yerine getirilmediğini ve bunun hukuksuz bir uygulama olduğunu ifade ederek, eşi için çok endişelendiğini açıkladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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