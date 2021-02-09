Yulaf tarlasına giren komşusunun köpeğini tüfekle yaraladı (2)

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Samsun'da yulaf tarlasına girdiği gerekçesiyle tüfekle vurulan 'Aslan' isimli köpeğin bakıcısı Özcan Şahin, saldırganın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Şahin, "Bizim köpeğimiz zaten sürekli bağlı duruyor. Burada zaten başka köpeklerimiz de var. Burada bu köpeklere biz bakıyoruz. Olayın olduğu zaman da köpek sürekli bağlı kalamayacağı için dışarı salmıştık. Vuranın ifadesine göre arazisine girdiğini söylemiş. Ancak öyle bir durum yok. Köpeğin vurulduğu yer onun arazisinde değil. Gelmiş mahsulüme zarar verdi diyerek köpeği tüfekle vurmuş. Keyfi amaçlı orada köpeğimizi vurmuş. Mahsulüne zarar verdiyse gelip uyarabilirsin. Zaten başıboş bir köpek değil. Önce köpeğimizi vurdu. Daha sonra 'neden köpeği vurdun' diye sormaya giden arkadaşlarımıza da silah doğrultmuş. Biz de daha sonra köpeği alıp tedaviye götürdük. Polis ve jandarma da geldi. Köpeğimiz zaten saldırgan bir köpek değil" dedi.

'CANİLİK BU RESMEN'

Saldırgana tepki gösteren Şahin, "Burada komşularımız var, gelip köpeğimizi sürekli seviyorlar. Zaten köpeğin vurulduğu yer adamın arazisine çok uzak bir noktada. Bugün gel köpeği vur, yarın gel başkasını vur, keyif işi mi bu? Canilik bu resmen. Sana bir zararı varsa gelip sahibini uyar. Şu anda köpeğin vücudunda 60'a yakın saçma var. Gözünün birisi de kör olabilirmiş. Köpeğimizi vuran adam ifadesinde, ben yapmadım demiyor. 'Mermim var, silahım var, bugün olsa yine yaparım' diyor. Hiçbir pişmanlık yok. Bugün keyfi bir hayvana ateş eden yarın bir bakmışsın insana ateş etmiş. Biz bu kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY