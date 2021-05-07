Yükten dorsesi yan yatan TIR ile tehlikeli yolculuk

AFYONKARAHİSAR'da, taşınan yük nedeniyle dorsesi yan yatan TIR ile tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AFYONKARAHİSAR'da, taşınan yük nedeniyle dorsesi yan yatan TIR ile tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'dan İzmir yönüne seyir halindeki TIR'ın dorsesinin, taşınan yük nedeniyle yan yattığı görüldü. TIR şoförünün tehlikeye aldırış etmeden seyir halinde olması, dikkat çekti. Yoldaki diğer sürücüler de TIR ile tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK