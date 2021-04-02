Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı
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Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Güncel

Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Hedefimiz Keçiören'deki her mahalleye bir kütüphane"ANKARA – Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hedefimiz şu Keçiören'deki her mahalleye bir kütüphane. Burada hem gençlerimiz için hem çocuk kütüphanesi" dedi.

Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı

Keçiören Belediye Başkanı Altınok:

"Hedefimiz Keçiören'deki her mahalleye bir kütüphane"

ANKARA – Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hedefimiz şu Keçiören'deki her mahalleye bir kütüphane. Burada hem gençlerimiz için hem çocuk kütüphanesi" dedi.

Keçiören Mehmet Doğan Kütüphanesi'nin açılış töreni Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirildi. Kütüphanede toplamda 7 bin 500 kitap bulunurken 104 vatandaş aynı anda kütüphane hizmetinden yararlanabilecek. Salgın sebebiyle ise kütüphaneden yararlanabilecek kişi sayısı 52 olacak.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Altınok, "Rabbimin ilk emri 'İkra'; 'Oku, Allah'ın adıyla oku'. Dolayısıyla kalkınmanın yolu eğitimden geçiyor. Eğitimine önem vermeyen toplumların yücelmesi, yükselmesi mümkün değildir. Çocuklarımıza imkan vermemiz lazım. Nasıl yetiştirirsek geleceğimiz bu çocuklarımıza verdiklerimizle şekillenecek. Devleti, ülkeyi, milletimizi bunlar yönetecek. Bizler gideceğiz bir kuşak, yeni bir kuşak gelecek" dedi.

Kütüphane hizmetinin önemli bir hizmet olduğunu söyleyen Başkan Altınok, "Hedefimiz şu Keçiören'deki her mahalleye bir kütüphane. Burada hem gençlerimiz için hem çocuk kütüphanesi. Dolayısıyla burada her türlü imkanı çocuklarımıza sunacağız" şeklinde konuştu.

Kütüphaneye ismi verilen Mehmet Doğan'ın Türkiye'ye çok önemli hizmetleri olduğuna değinen Başkan Altınok, milli şuurun çocuklara öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Altınok'un konuşmasının ardından kurdele kesilerek, Mehmet Doğan Kütüphanesi vatandaşların hizmetine açıldı.

Programa Mehmet Doğan'ın oğlu Serdar Doğan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş da katıldı.

Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı
Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı
Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı
Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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