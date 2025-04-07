Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Yüksel Arslan hakkında araştırmalar yapılıyor. Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan kaç yaşında, nereli? Yüksel Arslan hayatı ve biyografisi!

YÜKSEL ARSLAN KİMDİR?

1963 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğdu. Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nden Tıbbi Teknolog olarak mezun oldu. 1981 senesinde Sağlık Bakanlığı'nda çevre sağlık teknisyeni olarak göreve başladı. Öğretmenlik, okul müdür muavinliği, şube müdürlüğü, daire başkanlığı ve bakanlık müşavirliği gibi görevlerde bulundu.

2019-2023 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili adayı olmak için belediyedeki görevinden ayrıldı. 2023'te İYİ Parti Ankara 3. bölge milletvekili olarak meclise girdi. Mecliste Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görev aldı. 21 Aralık 2023 tarihinde İYİ Partiden istifa ettiğini duyurdu.

Arslan, Ankaralılar Vakfı, Beypazarlılar Vakfı ve Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlendi. ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı yaptı