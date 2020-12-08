Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

08.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:10
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kayak sporcuları kırsal kesimlerdeki kar yağışı ile birlikte antrenmanlara başladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kayak sporcuları kırsal kesimlerdeki kar yağışı ile birlikte antrenmanlara başladı. Kamışlı köyü yakınlarında, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 70 sporcu, antrenörleri eşliğinde haftanın 3 günü antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yüksekova'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Takımı, 2021 Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Aralarında ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan milli sporcuların da yer aldığı kayak takımı, yazın kara yolunda tekerlekli kayak, kışın da karla kaplı dağlarda kayak yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyü yakınlarında bulunan dağlık alanda antrenman yapan 70 sporcu, çalışmalarını antrenörler Kenan Ören, Fikret Ören, Erkan Orhan, Bayram Oren, Şefik Yaşar, İrfan Değenek, Siti Ören ve Rojbin Ören gözetiminde gerçekleştiriyor.Kar yağışının ardından bölgede soğuk havanın etkili olduğunu belirten sporcu Sedanur Taşçı, şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi. Taşçı, "Geçen yıl başladım ve ilk kez girdiğim Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldum. Kayak pistimizi de antrenörlerimizle birlikte kendimiz açıyoruz. Kayak yapmak hem zevkli hem de zor. Malzeme konusunda sıkıntı yaşayınca arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Burada Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. Amacımız Hakkari'nin adını iyi yerlere taşımak" dedi.

Zor koşullarda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Rojbin Aşkan ise "Yetenekliyiz, başarılıyız anacak kayak takımları konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ben de alanımda Türkiye 3'üncüsü oldum. Sabah saatlerinden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Amacım Türkiye 1'incisi olmak ve bu soğuk havalar birinci olmama engel olmayacak" diye konuştu.

Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
Yüksekovalı kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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