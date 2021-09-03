Yüksekova'daki yerli üzümler milli koleksiyon için kayıt altına alınıyor

Yüksekova'daki yerli üzümler milli koleksiyon için kayıt altına alınıyor Ziraat Mühendisi Aslı Polat: "Şimdilik milli koleksiyon bağımızda bin 400 çeşidimiz mevcut" Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde görevli Ziraat Mühendisi Aslı Polat ve Tamer Uysal, Hakkari ve ilçelerindeki yerli...

Yüksekova'daki yerli üzümler milli koleksiyon için kayıt altına alınıyor

Ziraat Mühendisi Aslı Polat: "Şimdilik milli koleksiyon bağımızda bin 400 çeşidimiz mevcut"

HAKKARİ - Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde görevli Ziraat Mühendisi Aslı Polat ve Tamer Uysal, Hakkari ve ilçelerindeki yerli üzüm çeşitlerini kayıt altına almak için çalışıyor.

Üzüm çeşitlerini kayıt altına almak için Türkiye'nin her tarafını gezen Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde görevli Aslı Polat ve Tamer Uysal, bugün de Yüksekova ilçesine geldi. Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünün bünyesinde, ilçenin Yeşiltaş köyüne giderek üzüm bağlarını araştıran mühendisler, üzüm bağlarını tek tek kontrol etti. Yüksekova'daki çalışmalarını tamamlayan Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ekipleri, daha sonra yeni üzüm çeşitlerini kayıt altına almak için Hakkari il merkezi ve Şemdinli ilçesine geçecek.

Bölgenin doğasına hayran kaldıklarını belirten Ziraat Mühendisi Tamer Uysal, "Amacımız, ülkemizin üzüm gen kaynaklarının mevcut durumunu tespit etmek ve milli koleksiyonda muhafaza etmektir. Hakkari, ülkemizde bu amaçla gitmediğimiz tek yerdi. Buraya gelmekten çok mutluluk duyduk. Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışanları ile beraber bugün Yeşiltaş köyündeyiz. Buradakilerin büyük bir çoğunluğu sarı üzüm denilen; çok kaliteli, etli, sulu, yemelik, kurutmalık ve pekmezlik olarak da değerlendirilen bir çeşit. Burada gerekli kayıtları aldık, etiketlerini taktık. Önümüzdeki bahar döneminde bunlardan çubuk alıp, Tekirdağ'daki koleksiyon bağına dahil edeceğiz" dedi.

İlk kez Yüksekova'ya geldiğini belirten Ziraat Mühendisi Aslı Polat da, "Milli koleksiyon bağımızın genetik kaynaklar projesi kapsamında bu yöredeki üzüm çeşitlerini araştırmak için geldik. Bundan önce bir şehirden, çok sayıda üzüm çeşidi topladık. Şimdilik milli koleksiyon bağımızda bin 400 çeşidimiz mevcut. Hakkari'de önceden böyle çalışma yapmamıştık. Bu sefer de Hakkari iline bir yolculuk yaptık. Buradaki üzüm çeşitlerini inceliyoruz. Farklı çeşitler bulduğumuzda, milli koleksiyon bağına aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ise Yeşiltaş köyündeki üzüm bağlarını yerinde incelediklerini ifade ederek, "Burası kesinlikle bağcılık merkezi diyebileceğimiz bir yer. Buraya Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsündeki arkadaşlar geldi. Bölgede ilk kez böyle çalışma yapıldı. Çeşitlerine bakılıyor ve oradaki çeşitlere de etiketleme yapılıyor. İnşallah bu çalışmalardan sonra milli koleksiyonda da bağlarımız yer alır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek