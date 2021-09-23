Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'nın Yürekli, Kamışlı ve Örnek köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Doğa Koruma, Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek çalışmaları devam ederken, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangında kuşlara zamanında müdahalede bulunmak için bölgeye geldiğini de belirten Veteriner Kaçan, "Tek dileğimiz burada canlıların zarar görmeden çıkabilmesidir. Bu alanı büyük bir bölümünü arkadaşlarla birlikte dolaştık. şu ana kadar bir canlının zarar gördüğüne rastlamadık." dedi