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Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel
Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda dün akşam saatlerinde çıkan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda dün akşam saatlerinde çıkan yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.

Yüksekova'nın Yürekli, Kamışlı ve Örnek köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Doğa Koruma, Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek çalışmaları devam ederken, çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bölgenin kuş cenneti olan ancak etkili olan kuraklık nedeniyle suyu büyük oranda azalan sazlıktaki çalışmalar sürerken, özellikle bataklık bölgelere ise ulaşılamıyor. Yüksekova Belediyesi'nde veteriner Hekim Kaçan, bölgede birçok kuş türünün olduğunu belirterek, "Binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Ne yazık ki son yıllarda da tahribata uğruyordu. Dün akşam saatlerinde henüz bilmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Burası bataklık alan olduğu için itfaiye ekipleri ise araçlarla müdahale edilemiyor. Tamamıyla kuru otlarla kaplı olduğu için de yangın çok hızlı bir şekilde ilerliyor" dedi.

Yangında kuşlara zamanında müdahalede bulunmak için bölgeye geldiğini de belirten Veteriner Kaçan, "Tek dileğimiz burada canlıların zarar görmeden çıkabilmesidir. Bu alanı büyük bir bölümünü arkadaşlarla birlikte dolaştık. şu ana kadar bir canlının  zarar gördüğüne rastlamadık." dedi


- Yuksekovahakkari
Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Yüksekova'daki kuş cennetinde sazlık yangını

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri
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