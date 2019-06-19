Elektrik arızasına giden personel, yılan sürüsüyle karşılaşınca şoka girdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik arızasına giden personel yılan sürüsüyle karşılaştı. Şoka giren personelin telefonuna kaydettiği yılan sürüsü, görenleri hayrete düşürdü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik arızasına giden personelin karşılaştığı yılan sürüsü, görenleri hayrete düşürüyor. Adeta şoka giren personel, buna rağmen yılan sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
YILAN SÜRÜSÜNÜ TELEFONUNA KAYDETTİ
İlçeye bağlı Büyükçiftlik bölgesine elektrik arızası için giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli İlker Arslan, Kerem Ağa Köprüsü girişinde yılan sürüsüyle karşılaştı. Adeta şoka giren Arslan, buna rağmen yılan sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
"ÇOK KORKUTUCU"
İlk defa yılanları sürü halinde gördüğünü dile getiren Arslan, "Elektrik arızası için Büyükçiftlik tarafına gidiyorduk. Kerem Ağa Köprüsü'nün yanına geldik, suya bakmak için arabadan indik. Köprüden aşağı bakar bakmaz sürü halinde yılan gördük, adeta şoka girdik. İç içe geçmiş yılanları cep telefonuyla kaydettik. İnan hayatımda gördüğüm en acayip durum. Çok korkutucu" dedi.
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YİLANLARIN ÇİFTLEŞME DÖNEMİ ORMALDIR BÖYLE TOPLU GÖRÜNMELERİ BİR ZAMAN SONRA YUMURTLAMA DÖNEMİNE GİRERLER VEEEE YENİ NESİLLERE MERHABA DERİZ :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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dokunmayın yılanlaraCevap Yaz Yayından Kaldır
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yılanlar arasında vukuat var !Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kaçak elektiriklerin arızasına da mı gidiyorsunuz! bakım falanda yapın la bari ola hani gablo ola hani sağaatCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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her şey çok güzel olacak.Cevap Yaz 13 19 Yayından Kaldır
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