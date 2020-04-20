Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
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Yılan Adası, Yüksekova, Brezilya, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel

Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor

Hakkari Yüksekova'da ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde sürü halinde güneşlenen yılanlar bölgeden geçen vatandaşları hem korkuyor hem de şaşırtıyor.

20.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:17
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri şaşırtıyor. Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor. Yoldan geçenler ise yılanların bazen topluca yola kadar geldiklerini ifade etti.

YOLDAN GEÇENLERİ KORKUTUYOR

Yoldan geçen Nevzat Çınar adlı vatandaş, her sene düzenli bisiklet turu yaptığını belirterek, "Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde her sene bulunan yılanlar bu defa yola çıktılar. Yol boyu yılanları sürü halinde görmek mümkün. Bu yılanların sürü halinde yola çıkması hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Bu yoldan geçenlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu an sürü halinde yavru yılanları görmek de mümkün" dedi.

İşte ilçe halkını paniğe sevk eden o yılanlar;

Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor

Kaynak: İHA

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