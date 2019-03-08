Yüksekova'da Regaip Kandili İdrak Edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili düzenlenen mevlit program ile idrak edildi. Eller semaya açılarak alemlerin Rabbi Yüce Allah'a dualar edildi.

Yüksekova Yeni Mahallesi'nde bulunan Mustafa Zeydan Camisi'nde düzenlenen mevlit programına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Yüksekova AK Parti Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programında, Regaip Kandili'nin önemine vurgu yapan Hakkari Müftü Yardımcısı Osman Doğan, "Regaib kelime manası olarak 'pek çok ihsan' demektir. Regaip Kandili 'ihsan gecesi'dir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib Kandili önemlidir." dedi.

Programda Hakkari İl Müftülüğü ile Yüksekova İlçe Müftülüğüne bağlı imamlar tarafından mevlit okunup, dualar edildi.

Daha sonra cami çıkışında açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, "Tüm İslam alemin kandilini kutlarım. Allah hayırlı kandiller nasip eylesin. İnşallah bu kandiller ilçemize hayırla getirir. Bugün Mustafa Zeydan Camisi'nde yoğun bir katılımla kandilimizi kutladık." açıklamasında bulundu.

Kaymakam Kendüzler'in konuşmasından sonra Yüksekova Belediyesi Ak Parti Başkan Adayı Teoman Zeydan ise, "Regaip Kandilimizin Yüksekova'mıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diyorum cenabı Allah'tan. İnşallah hayırlara vesile olur. Memleketimiz için, milletimiz için hayırlısı neyse onu nasip etsin. Bu hayırlı gecede dua ettik Yüce Rabbimize." ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA