Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü yaylasında sağanak yağış sele neden oldu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyü yaylasında sağanak yağış sele neden oldu. Yayladaki köylüler, canlarını zor kurtardıklarını, ancak onlarca küçükbaşının sel suları içinde kalarak öldüğünü söyledi.

Bölgede etkili olan sağanak, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyünün Mor Dağı eteklerindeki yaylada ise sağanak yağış sele neden oldu. Yaşanan sel felaketinden zarar gören ve sulara kapılmaktan son anda kurtulduklarını anlatan köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Yüksekova Kaymakamlığı'na bağlı Özel İdare Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sel felaketin duyar duymaz araçlarla bölgeye giden ve sele kapılarak ölen hayvanlarını kamyonlara yükleyerek köye getiren vatandaşlar zararlarının büyük olduğunu söyledi. Selin geldiği sırada koyunların yanında olduğunu ve canını zor kurtardığını belirten Esmer Kıratlı, Çok şiddetli yağmur yağdı. Sel sularıyla koyunlarımız dere yatağına sürüklendi. Korku dolu anlar yaşadık. Telefonlarımız çekmiyordu. Birkaç arkadaş atlara binerek telefonların çektiği bölgeye gidip köylülere haber verdi. Sonra köylüler geldi. Canımızı zor kurtardık dedi.

Koyunlarının sel sulara kapıldığını anlatan Ercan Özdemir de çok sayıda küçükbaşının öldüğünü ve yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afganistan'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi
Afganistan'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 60'a yükseldi
Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi
Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir'ın babası konuştu: Askerde PKK saldırısına uğradı, onlar yiyemedi
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Sevda Erginci
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Abdullah Avcı Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksekova'da etkili olan sağanak, yayladaki koyun sürüsüne büyük zarar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:40:37. #1.14#

title