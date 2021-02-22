Yüksekova'da AK Parti İlçe Başkanlığı binası açıldı
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Yüksekova'da AK Parti İlçe Başkanlığı binası açıldı

22.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:35
Yüksekova'da AK Parti İlçe Başkanlığı binası açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binası düzenlenen törenle açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binası düzenlenen törenle açıldı.

Törene katılan AK Parti Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, ilçe teşkilatların organizeli şekilde çalışmasının Yüksekova ve AK Parti için önemli olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana ülkeye yaptığı hizmetlerin herkes tarafından bilindiğini aktaran Parlak, "2023 hedeflerine doğru ilerlerken hep beraber Yüksekova'nın makus talihini nasıl değiştireceğimizle ilgili üzerimize düşen görevleri yapacağız. Bundan hiçbir zaman kuşkum olmadı. İnşallah önümüzdeki dönemde Yüksekova'yı hep beraber AK Parti'nin kalesi yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar ise AK Parti mensupları, bu ülkenin vatandaşları, bu toprakların yiğit evlatları olarak aynı yolda omuz omuza yürüyüp çok güzel işler yaptıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Başkanı Fatih Arslan da ilçeye halkına en iyi hizmetleri verebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından binayı geçen AK Parti heyeti, daha sonra İl Başkanlığı Kongresi için Hakkari'ye hareket etti.

Törene, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, davetliler ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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