Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü

Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü

Bayburt Valiliği'nde Üniversite Güvenlik Toplantısı düzenlenerek yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü.

09.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:50
Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü

'nde Üniversite Güvenlik Toplantısı düzenlenerek yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü.


Toplantıya Vali , Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.


Toplantıda yükseköğretim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri değerlendirildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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