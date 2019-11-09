Yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü
Bayburt Valiliği'nde Üniversite Güvenlik Toplantısı düzenlenerek yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü.
Bayburt Valiliği'nde Üniversite Güvenlik Toplantısı düzenlenerek yükseköğrenim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri görüşüldü.
Toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda yükseköğretim faaliyetlerine ilişkin güvenlik tedbirleri değerlendirildi. - BAYBURT