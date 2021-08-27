YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME KAVGASINDA 2 KARDEŞ BACAKLARINDAN VURULDU
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YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME KAVGASINDA 2 KARDEŞ BACAKLARINDAN VURULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, Akın B. (41) ile kardeşi Bayram B. (37), otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen grupla aralarında çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vuruldu.

BURSA'da, Akın B. (41) ile kardeşi Bayram B. (37), otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen grupla aralarında çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vuruldu. Yaralanan 2 kardeş, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi, 9. Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Akın B. ile kardeşi Bayram B., otomobilde yüksek seste müzik dinleyerek bekleyen kişileri uyarınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle otomobildekiler bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen bu kişiler ile Akın ve Bayram B. kardeşler arasında yine kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, silahını çekip iki kardeşe 10 el ateş etti. Bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanan Akın B. ile kardeşi Bayram B. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler, geldikleri otomobille kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Akın B. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bayram B. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME KAVGASINDA 2 KARDEŞ BACAKLARINDAN VURULDU
YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME KAVGASINDA 2 KARDEŞ BACAKLARINDAN VURULDU
YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME KAVGASINDA 2 KARDEŞ BACAKLARINDAN VURULDU
YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEME KAVGASINDA 2 KARDEŞ BACAKLARINDAN VURULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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