Yüksek Sadakat grubu arabalı konserde sevenlerini coşturdu
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Yüksek Sadakat grubu arabalı konserde sevenlerini coşturdu

Yüksek Sadakat grubu arabalı konserde sevenlerini coşturdu Türk rock müziğinin sevilen gruplarından "Yüksek Sadakat" Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen arabalı konserle hayranlarını coşturdu.

28.08.2020 23:19 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:23

Yüksek Sadakat grubu arabalı konserde sevenlerini coşturdu

KOCAELİ - Türk rock müziğinin sevilen gruplarından "Yüksek Sadakat" Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen arabalı konserle hayranlarını coşturdu.

Ünlü Türk tock grubu "Yüksek Sadakat" Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir AVM'nin otoparkında düzenlenen arabalı konserde sevenleriyle buluştu. İzmit Belediyesi tarafından 30 Ağustos programı kapsamında gerçekleşen arabalı konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Korona virüs salgını önlemleriyle birlikte sosyal mesafeye uygun bir şekilde konseri araçları içinden takip eden vatandaşlar, Yüksek Sadakat grubunun seslendirdiği şarkılara zaman zaman eşlik ettiler. Konser sırasında kısa bir konuşma yapan Yüksek Sadakat grubunun solisti Kenan Vural, düzenlenen program için İzmit Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek konsere katlan 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Yaklaşık 2 saat süren konserde araçları içindeki vatandaşlar, zaman zaman korna çalarak Yüksek Sadakat grubunun söylediği şarkıların coşkusuna ortak oldu. 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Yüksek Sadakat grubu konser için alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek konseri sonlandırdı.

Yüksek Sadakat grubu arabalı konserde sevenlerini coşturdu

Kaynak: İHA

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