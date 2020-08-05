Yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda imzalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda imzalandı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye'de ilk defa Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılarak Yüksek Lisans ve Doktora Tez E-İmza İş Akışı ile tez imzalama işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, "İlkler Akdeniz Üniversitesi'ne yakışıyor" şeklinde konuştu.

Yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda imzalandı
05.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:56

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye'de ilk defa Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılarak Yüksek Lisans ve Doktora Tez E-İmza İş Akışı ile tez imzalama işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, "İlkler Akdeniz Üniversitesi'ne yakışıyor" şeklinde konuştu.

EBYS kullanılarak Akdeniz Üniversitesi tarafından geliştirilen, "Yüksek Lisans ve Doktora Tez E-İmza İş Akışı" ile tez imzalama işlemi gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde danışmanlığını Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar'ın yaptığı Erdinç Türk'e ait "IoT Cihazları İçin Aktif Gürültü Önleme Özellikli Bağırsak Sesi Tespit Algoritması" konulu yüksek lisans tezinin belgeleri çevrim içi tez savunmasının ardından, danışmanı ve jüri üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Taner Danışman ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atila Yılmaz tarafından elektronik ortamda imzalandı.

Yüksek lisans tezinin Türkiye'de ilk defa elektronik ortamda imzalandığını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Akdeniz Üniversitesi olarak küresel salgın nedeniyle tez savunmalarının video konferans yöntemiyle yapılmasına imkan sağlamıştık. Ancak, jüri üyelerinin imzalarını e-imza şeklinde atamaması nedeniyle sınav tutanağı, kişisel rapor ve tez imza sayfası gibi belgeler posta yoluyla gönderilerek ıslak imzayla imzalanmaktaydı. Evrakların fiziki olarak gönderilmesinin zaman alması, postada yaşanılan gecikmeler ve bazen postanın kaybolması gibi durumlar nedeniyle bu işlemler birkaç hafta sürebilmekteydi. Geliştirilen sistem sayesinde kişisel rapor doldurma ve imza işlemleri çok kolay bir hale getirilmiş oldu. İlkler Akdeniz Üniversitesi'ne yakışıyor" dedi.

Video konferans sistemi ve elektronik imzalama seçeneğiyle tez savunmalarının dünyanın herhangi bir yerinde bulunan hocaların katılımıyla gerçekleştirilebilir hale geldiğini söyleyen Rektör Ünal, sistemin hatayı en aza indiren, güvenli ve hızlı bir yöntem olduğunu belirterek, öğrencilere ve öğretim üyelerine bu imkanın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var Dünya
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı...
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı 3. Sayfa
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi Magazin
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Güncel
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Kilisede ayin yapan papazın Beyrut'taki korkunç patlamadan kaçış anı saniye saniye görüntülendi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Bursa'da iki genç arasında paylaşılamayan sevgili yüzünden kan aktı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurban Bayramı tatilinin trafik kazaları bilançosu: 60 kişi hayatını kaybetti
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Beyrut'ta atom bombasını andıran patlamanın basıncı amatör kameramanı yuttu
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Okulların açılmasına sayılı gün kaldı! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan en riskli yaş grubuna dikkat çekti
Beyrut'taki patlamada oluşan şok dalgası yüzlerce metre uzaklıktaki aracın camlarını paramparça etti
Beyrut'taki patlamada oluşan şok dalgası yüzlerce metre uzaklıktaki aracın camlarını paramparça etti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Beyrut'taki patlama düğün fotoğrafı çektiren çiftin kamerasına yansıdı! Şiddetli sarsıntı gelini savurdu
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı'na seslendi: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Çocuğunun önünde karısına anahtarla işkence etti
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı
Aynı dükkanı iki kere soyan hırsızlar, 500 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp sırra kadem bastı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
'Koronavirüse iyi geliyor' diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Coşkun Sabah Orhan Gencebay
Spor Beto Fatih Terim Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Deprem Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda imzalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 10:57:43. #1.15#
title