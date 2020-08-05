Yüksek lisans ve doktora tezleri elektronik ortamda imzalandı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye'de ilk defa Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılarak Yüksek Lisans ve Doktora Tez E-İmza İş Akışı ile tez imzalama işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, "İlkler Akdeniz Üniversitesi'ne yakışıyor" şeklinde konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye'de ilk defa Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılarak Yüksek Lisans ve Doktora Tez E-İmza İş Akışı ile tez imzalama işleminin gerçekleştirildiğini belirterek, "İlkler Akdeniz Üniversitesi'ne yakışıyor" şeklinde konuştu.

EBYS kullanılarak Akdeniz Üniversitesi tarafından geliştirilen, "Yüksek Lisans ve Doktora Tez E-İmza İş Akışı" ile tez imzalama işlemi gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde danışmanlığını Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar'ın yaptığı Erdinç Türk'e ait "IoT Cihazları İçin Aktif Gürültü Önleme Özellikli Bağırsak Sesi Tespit Algoritması" konulu yüksek lisans tezinin belgeleri çevrim içi tez savunmasının ardından, danışmanı ve jüri üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Taner Danışman ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atila Yılmaz tarafından elektronik ortamda imzalandı.

Yüksek lisans tezinin Türkiye'de ilk defa elektronik ortamda imzalandığını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Akdeniz Üniversitesi olarak küresel salgın nedeniyle tez savunmalarının video konferans yöntemiyle yapılmasına imkan sağlamıştık. Ancak, jüri üyelerinin imzalarını e-imza şeklinde atamaması nedeniyle sınav tutanağı, kişisel rapor ve tez imza sayfası gibi belgeler posta yoluyla gönderilerek ıslak imzayla imzalanmaktaydı. Evrakların fiziki olarak gönderilmesinin zaman alması, postada yaşanılan gecikmeler ve bazen postanın kaybolması gibi durumlar nedeniyle bu işlemler birkaç hafta sürebilmekteydi. Geliştirilen sistem sayesinde kişisel rapor doldurma ve imza işlemleri çok kolay bir hale getirilmiş oldu. İlkler Akdeniz Üniversitesi'ne yakışıyor" dedi.

Video konferans sistemi ve elektronik imzalama seçeneğiyle tez savunmalarının dünyanın herhangi bir yerinde bulunan hocaların katılımıyla gerçekleştirilebilir hale geldiğini söyleyen Rektör Ünal, sistemin hatayı en aza indiren, güvenli ve hızlı bir yöntem olduğunu belirterek, öğrencilere ve öğretim üyelerine bu imkanın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA