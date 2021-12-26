Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metre olarak ölçüldü
AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Yol açma çalışmalarından genel görüntüler Metre ile karın yüksekliği ölçülmesi Adem Toprak'ın konuşması İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün konuşması MUŞ - Muş'ta bir haftadan beri aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele...
MUŞ (AA) - Yol açma çalışmalarından genel görüntüler
Metre ile karın yüksekliği ölçülmesi
Adem Toprak'ın konuşması
İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün konuşması MUŞ - Muş'ta bir haftadan beri aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele çalışması sürüyor.