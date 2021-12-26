Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metre olarak ölçüldü - Haberler
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Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metre olarak ölçüldü

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Yol açma çalışmalarından genel görüntüler Metre ile karın yüksekliği ölçülmesi Adem Toprak'ın konuşması İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün konuşması MUŞ - Muş'ta bir haftadan beri aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele...

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MUŞ (AA) - Yol açma çalışmalarından genel görüntüler

Metre ile karın yüksekliği ölçülmesi

Adem Toprak'ın konuşması

İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün konuşması MUŞ - Muş'ta bir haftadan beri aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele çalışması sürüyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metre olarak ölçüldü

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metre olarak ölçüldü

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metre olarak ölçüldü

Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

 Muş'un yükseklerinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu

Muş'un yükseklerinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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