Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 4 metre olarak ölçüldü

MUŞ (AA) - Yol açma çalışmalarından genel görüntüler

Metre ile karın yüksekliği ölçülmesi

Adem Toprak'ın konuşması

İl Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür'ün konuşması MUŞ - Muş'ta bir haftadan beri aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele çalışması sürüyor.