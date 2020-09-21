Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sebebiyle durdurulan Marmaray seferleri normale döndü
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Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sebebiyle durdurulan Marmaray seferleri normale döndü

Son dakika: Kazlıçeşme - Yenikapı arasında bulunan yüksek gerilim hatlarındaki kabloların yanması sebebiyle çift yönlü olarak durdurulan Marmaray seferleri normale döndü.

21.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:56

Kazlıçeşme - Yenikapı arasında bulunan yüksek gerilim hatlarındaki kabloların yanması nedeniyle Marmaray seferleri çift yönlü durduruldu, yolcular tahliye edildi. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek, raylardan çıktı. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINIP SÖNDÜRÜLDÜ

Olay, saat 15.45 sıralarında Marmaray'ın Fatih ilçesi Yedikule Zindanları kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaray'ın Yedikule Zindanları kısmında bulunan yüksek gerilim hattından önce patlama daha sonra da yanma meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kablodaki patlama yüzünden meydana gelen yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı! Marmaray seferleri çift yönlü durduruldu

YOLCULAR SİRKECİ'YE KADAR YÜRÜYEREK RAYLARDAN ÇIKTI

Yüksek gerilim hattında meydana gelen patlama sonrasında ise sefer yapan trenler yolda kaldı. Trenlerin içindeki yolcular, yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra tahliye edilmeye başlandı. Yenikapı'da inen yolcular, Sirkeci'ye kadar yürüyerek raylardan çıktı.

Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı! Marmaray seferleri çift yönlü durduruldu

"PATLAMA SESİ EVİMİZİ SARSTI"

Patlama sesini duyduktan sonra dışarı çıkan bir vatandaş, "Ben daha yeni çıktım. Sese çıktım. Ev sarsıldı. O derece yüksekti. Doğalgaz herhalde. Biraz evdekiler korktu" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çalışmasının ardından arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

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Son dakika: Yüksek gerilim hattındaki kabloların yanması sebebiyle durdurulan Marmaray seferleri normale döndü

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (8)
DELİ DUMRUL: Daha ilk senesinde Arıza veren bir Tren Kesin Güç hesaplamaları yanlış hesaplanmış. . düşük nitelikli kablo kullanılmıştır. Yoksa hesaplaması duzgun yapılan ve aşırı yük çekilmeyen bir hat ısınmaz bile. . ama 100 luk kablo gereken yere 40 lık kablo kullanırsanız yanar. . İyi bir elektrik muhendisi araştırsın niteliksiz kablo kullanıldıgını farkedecektir. . mütahit sendense gormezden gelirsin. . ama bir seneyi doldurmadan boyle arıza verir işte
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AMANIN: Kimin yaptığı belli
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LOL: bu nası sohbet ironi mi gerçek mi noluo lan
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