Yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti, o anlara kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti, o anlara kameraya yansıdı

17.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:56
Yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti, o anlara kameraya yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti, yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli koparak yola düştü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti, yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli koparak yola düştü. O anlara güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum'a aralıklarla yağan yağmur zaman zaman gök gürültüsü ile etkisini sürdürdü. Şimşekler, gece karanlığını aydınlattı. Sabah saat 08.00 sularında Konacık Gazderesi Caddesi üzerindeki bir yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti. Direğe düşen yıldırımla birlikte yüzlerce metre uzunluktaki elektrik teli, büyük bir gürültüyle koparak yola ve bölgedeki bir otoparka düştü.

Yıldırımın yüksek gerilim hattına isabet etme anı, bölgedeki Gönül Trafik Otoparkı'nın güvenlik kameralarına yansıdı. O esnada otoparkın bir güvenlik kamerası ile modeminin yandığı öğrenildi. Kopan tel sonrası yol trafiğe kapatıldı. Elektrik dağıtım işletmesinin ekiplerince kopan telin yerine yenisi çekildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akbağ Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Deniz Türüç Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti, o anlara kameraya yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 20:01:19. #1.16#
title