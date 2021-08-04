Yüksek Askeri Şura 2021 ne zaman? YAŞ ne zaman toplanacak?

YAŞ toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıya kısa bir süre kalması nedeniyle "YAŞ toplantısı ne zaman" sorusu milyonlar tarafından araştırılıyor. Peki, Yüksek Askeri Şura 2021 ne zaman? YAŞ ne zaman toplanacak? Yüksek Askeri Şura toplantısına kimler katılıyor?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olan yeni komuta yapısındaki ilk değişim ile ilgili kararların alınması bekleniyor. Peki, Yüksek Askeri Şura 2021 ne zaman? YAŞ ne zaman toplanacak? Yüksek Askeri Şura toplantısına kimler katılıyor?

YÜKSEK ASKERİ ŞURA 2021 NE ZAMAN?

Yaş toplantısının, Ağustos ayının ilk haftası içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISINA KİMLER KATILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısına; Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak. Erdoğan'ın katılmaması durumunda ise toplantı Fuat Oktay'ın başkanlığında yapılabiliyor.

YAŞ'TA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili temel konuların ele alınacağı toplantının gündeminde, terfi konuları da görüşülecek. Toplantıda; TSK'da görevli albay ile general-amirallerden bir üst rütbeye yükseltilecek ve görev süresi uzatılacak olanlar ile kadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları görüşülerek karara bağlanacak.