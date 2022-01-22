Yukarıyongalı köyünde evler ve arabalar kar altında kaldı

Evleri kar altında kalan Yukarıyongalı köyü Kar altında kalan evler Vatandaşların kar üstünde yürümesi Kara gömülen araçlar, camlar, evler ve iş makineleri Vatandaşlardan Sabri Yöndem ile röportaj Vatandaşlardan Hüseyin Omur ile röportaj Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor.

MUŞ (AA) - Evleri kar altında kalan Yukarıyongalı köyü

Kar altında kalan evler

Vatandaşların kar üstünde yürümesi

Kara gömülen araçlar, camlar, evler ve iş makineleri

Vatandaşlardan Sabri Yöndem ile röportaj

Vatandaşlardan Hüseyin Omur ile röportaj

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yüksek yerleşim yerlerinde evler ve arabalar kar altında kaldı.

Yüksek rakımdaki Yukarıyongalı köyünde yaşayan Sabri Yöndem, AA muhabirine, bu yıl kış şartlarının çok ağır geçtiğini söyledi.

İki gündür yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı dışarı çıkamadıklarını anlatan Yöndem, "Yollar ve sokaklar kapalıydı. Hayvanları dışarı çıkaramadık ve içerde beslemek zorunda kaldık. Köyde iki gündür hayat durdu." dedi.

Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 50 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokakları kar birikintilerinden temizliyor.