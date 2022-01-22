Yukarıyongalı köyünde evler ve arabalar kar altında kaldı
Evleri kar altında kalan Yukarıyongalı köyü Kar altında kalan evler Vatandaşların kar üstünde yürümesi Kara gömülen araçlar, camlar, evler ve iş makineleri Vatandaşlardan Sabri Yöndem ile röportaj Vatandaşlardan Hüseyin Omur ile röportaj Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor.
MUŞ (AA) - Evleri kar altında kalan Yukarıyongalı köyü
Kar altında kalan evler
Vatandaşların kar üstünde yürümesi
Kara gömülen araçlar, camlar, evler ve iş makineleri
Vatandaşlardan Sabri Yöndem ile röportaj
Vatandaşlardan Hüseyin Omur ile röportaj
Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 39 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yüksek yerleşim yerlerinde evler ve arabalar kar altında kaldı.
Yüksek rakımdaki Yukarıyongalı köyünde yaşayan Sabri Yöndem, AA muhabirine, bu yıl kış şartlarının çok ağır geçtiğini söyledi.
İki gündür yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı dışarı çıkamadıklarını anlatan Yöndem, "Yollar ve sokaklar kapalıydı. Hayvanları dışarı çıkaramadık ve içerde beslemek zorunda kaldık. Köyde iki gündür hayat durdu." dedi.
Bitlis'te de İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 50 köy yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.
Belediye ekipleri ise cadde ve sokakları kar birikintilerinden temizliyor.