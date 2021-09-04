Tekirdağ'da hemzemin geçitte yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, 50 ADJ 755 plakalı işçi servisine Edirne'den gelip İstanbul yönüne giden yük treni çarptı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan hemzemin geçitte, 50 ADJ 755 plakalı işçi servisine Edirne'den gelip İstanbul yönüne giden yük treni çarptı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı