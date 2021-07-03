Yük treni ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
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Yük treni ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi arasında hemzemin geçitte meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi arasında hemzemin geçitte meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Çerkezköy-Velimeşe yolu arasındaki hemzemin geçit kapalıyken bariyer altından geçmeye çalışan araç sürücüsü trenin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, hemzemin geçit kapalıyken bariyerlerin altından geçmeye çalışan Mustafa Uyumaz (69) idaresindeki 59 UU 415 plakalı kamyonete, yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet metrelerce sürüklendi. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uyumaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uyumaz'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay saniye saniye kameralara yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yük treni ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Yük treni ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Yük treni ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Yük treni ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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