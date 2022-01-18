YUJNO-SAHALİNSK - Rusya'da Sahalin Adası'nda sert kış koşulları etkili oluyor - Haberler
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YUJNO-SAHALİNSK - Rusya'da Sahalin Adası'nda sert kış koşulları etkili oluyor

AA / Sergey Krasnoukhov - Haberler | Güncel

Karlı yollar Akan trafik Yol temizleme çalışmaları Otobüs bekleyen insanlar Otobüse binenler Karlara gömülmüş araçlar Yolda yürüyenler Dükkanlarının önünü temizleyenler Ambulans Detaylar Rusya'nın Sahalin Adası'nın güneyinde yer alan Yujno-Sahalinsk'te çetin kış şartları hayatı zorlaştırıyor.

Karlı yollar

Akan trafik

Yol temizleme çalışmaları

Otobüs bekleyen insanlar

Otobüse binenler

Karlara gömülmüş araçlar

Yolda yürüyenler

Dükkanlarının önünü temizleyenler

Ambulans

Detaylar Rusya'nın Sahalin Adası'nın güneyinde yer alan Yujno-Sahalinsk'te çetin kış şartları hayatı zorlaştırıyor. Karla kaplı kentte yaşamaya alışkın bölge sakinleri, günlük rutinlerini yerine getirmekten zor da olsa geri kalmıyor.

YUJNO-SAHALİNSK - Rusya'da Sahalin Adası'nda sert kış koşulları etkili oluyor

YUJNO-SAHALİNSK - Rusya'da Sahalin Adası'nda sert kış koşulları etkili oluyor

YUJNO-SAHALİNSK - Rusya'da Sahalin Adası'nda sert kış koşulları etkili oluyor

Rus dublör 80 km hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçti

Rus dublör 80 km hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçti
AA / Sergey Krasnoukhov - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Rusya, Güncel, Haber

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