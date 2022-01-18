YUJNO-SAHALİNSK - Rusya'da Sahalin Adası'nda sert kış koşulları etkili oluyor
Karlı yollar Akan trafik Yol temizleme çalışmaları Otobüs bekleyen insanlar Otobüse binenler Karlara gömülmüş araçlar Yolda yürüyenler Dükkanlarının önünü temizleyenler Ambulans Detaylar Rusya'nın Sahalin Adası'nın güneyinde yer alan Yujno-Sahalinsk'te çetin kış şartları hayatı zorlaştırıyor.
Karlı yollar
Akan trafik
Yol temizleme çalışmaları
Otobüs bekleyen insanlar
Otobüse binenler
Karlara gömülmüş araçlar
Yolda yürüyenler
Dükkanlarının önünü temizleyenler
Ambulans
Detaylar Rusya'nın Sahalin Adası'nın güneyinde yer alan Yujno-Sahalinsk'te çetin kış şartları hayatı zorlaştırıyor. Karla kaplı kentte yaşamaya alışkın bölge sakinleri, günlük rutinlerini yerine getirmekten zor da olsa geri kalmıyor.