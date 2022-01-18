YUJNO-SAHALİNSK - Rusya'da Sahalin Adası'nda sert kış koşulları etkili oluyor

Karlı yollar

Akan trafik

Yol temizleme çalışmaları

Otobüs bekleyen insanlar

Otobüse binenler

Karlara gömülmüş araçlar

Yolda yürüyenler

Dükkanlarının önünü temizleyenler

Ambulans

Detaylar Rusya'nın Sahalin Adası'nın güneyinde yer alan Yujno-Sahalinsk'te çetin kış şartları hayatı zorlaştırıyor. Karla kaplı kentte yaşamaya alışkın bölge sakinleri, günlük rutinlerini yerine getirmekten zor da olsa geri kalmıyor.