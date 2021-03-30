Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü

İsimleri Hamide Duran olan iki elti kocalarını terk edip, Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Gündeme bomba gibi düşen olayın yankıları sürerken Muammer Ay'ın kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde eltiler önde yürürken Muammer Ay'ın onları biraz daha geriden takip ettiği görülüyor.