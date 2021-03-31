Esra Erol!da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim
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Esra Erol!da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin
Esra Erol!da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim

Esra Erol'da yine akılların almadığı bir olay daha gündeme taşındı. Ailesi tarafından zorla kaçırıldığı iddiasıyla programda aranan 18 yaşındaki genç kızın, 44 yaşındaki bir adama kaçtığı ortaya çıktı. Şoke eden olayın ardından canlı yayına bağlanan genç kız, "Kaçtığımız gün nikah kıydık. Severek evlendik. Birbirimizi çok seviyoruz" dedi.

Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu
Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı

ATV ekranlarının fenomen programı Esra Erol'da henüz 'yufkacı Muammer'e kaçan eltilerin yankısı dinmemişken akılların almadığı yeni bir olay daha gündeme taşındı.

Bir süre önce kendisinden 26 yaş büyük Savaş Başol'a kaçan 18 yaşındaki Beyza'nın Isparta'da yaşayan ailesi, kızlarının zorla kaçırıldığı gerekçesiyle Esra Erol'a başvurdu. Ancak programda acılı aileyi dinleyen Erol ve stüdyodakiler, genç kızın ve evlendiğini söylediği Başol'un canlı yayındaki sözleri ile dumura uğradı.

'Yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim

"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Görüntülü olarak programa katılan Beyza, zorla kaçırılma iddiasının yalan olduğunu söyleyerek, "Telefonda konuştuk. Sonra otobüse bindim. Kütahya'ya yanına gittim. Kaçtığımız gün nikah kıydık. Severek evlendik. Birbirimizi çok seviyoruz. Kaçsak canlı yayına çıkmayız." dedi.

'Yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim

"BEYZA İÇİN YAPMAYACAĞIM ŞEY YOK"

Genç kızın ardından konuşan Savaş Başol, "Ben Beyza'yı çok seviyorum Yaşım 44 olabilir. Ama onun için yapmayacağım şey yok. Madem kızınızı seviyorsunuz. Neden onu dövüyorsunuz" diyerek kendisini savundu. Bu sözlerin ardından neye uğradığını şaşıran acılı aile ise "Kızımızı kaçırdı. Onu evden çıkarmıyor. Evine dön. O adamdan hayır gelmez. Tipine bak ya" ifadelerini kullandı.

Damla Çelikli
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